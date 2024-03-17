Теперь стало нельзя. С марта заработали новые правила во всех сетях супермаркетов

С 17 марта в российских магазинах действуют новые правила, связанные с компенсацией за товары, вышедшие из строя, и возвратом денег за подарочные сертификаты.

Изменения направлены на защиту прав потребителей

Теперь покупатели имеют право на возмещение ущерба, если товар вышел из строя раньше срока, даже без гарантии. Так, в одном случае суд решил в пользу покупателя, взыскав с продавца не только стоимость товара, но и компенсации. Также новые правила позволяют полностью вернуть деньги за неиспользованные подарочные сертификаты, даже если они были приобретены другими людьми.

Эти изменения направлены на защиту прав потребителей и создание более благоприятной покупательской среды, пишет ngnovoros.ru.