Не пейте эти помои: названы марки кофе, которые не стоит брать даже по акциям — сообщает Росконтроль

Росконтроль перечислил марки растворимого кофе, среди которых выявлены поддельные. Исследование проводилось на сублимированных видах кофе, популярных, а также удобных в приготовлении. Образцы кофе направили в лабораторию для анализа углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров.

Марки кофе Jardin, Jacobs, Ambassador Platinum, Nescafe, Московская кофейня на паяхъ, Черная карта получили довольно высокие оценки

Результаты исследования показали, что марки Jardin, Jacobs, Ambassador Platinum, Nescafe, Московская кофейня на паяхъ, Черная карта получили довольно высокие оценки за качество и безопасность. Однако такие марки как Italica, Фаворит, MacCoffee Favorite были включены в черный список Росконтроля. В их составе были обнаружены зерновые злаки и цикорий, что свидетельствует о подделке.

При выборе растворимого кофе следует обращать внимание на марки, получившие положительные оценки качества и безопасности, пишет pg11.ru.