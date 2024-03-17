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Пенсионеры со званием &quot;Ветеран труда&quot; получат знатную прибавку к пенсии. Указ подписан

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Пенсионеры со званием &quot;Ветеран труда&quot; получат знатную прибавку к пенсии. Указ подписан
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Получив статус ветерана труда на региональном уровне, человек может рассчитывать на льготы только в своем родном регионе, и теряет их при переезде. В отличие от региональных льгот, федеральные льготники имеют право пользоваться преимуществами по всей территории страны. Однако виды поддержки, такие как налоговые, жилищные, транспортные и медицинские льготы, а также различные выплаты, определяются местными властями.

Критерии для получения статуса ветерана труда на региональном уровне могут включать признание губернатора, сокращенный трудовой стаж, достижение определенного возраста, награждение местными властями, а также опыт работы в определенной области. Переехав в другой регион, человек теряет льготы, если его статус был присвоен только в одном регионе.

Льготы для ветеранов труда включают разнообразные финансовые пособия

Льготы для ветеранов труда включают разнообразные финансовые пособия, компенсации за коммунальные услуги и медицинское обслуживание. Получение льгот регламентируется законодательством и местными нормативными актами. Для этого необходимо обратиться в учреждения с соответствующими документами, подтверждающими статус ветерана труда, пишет progorodsamara.ru.

Информационное агентство «Informing»

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