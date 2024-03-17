Будет меньше: сокращенная разовая выплата пенсионерам в размере 6 тысяч рублей ожидается уже с 18 марта

Пожилым гражданам было объявлено о новой финансовой выплате. Она будет составлять практически вдвое меньше, чем привычные 10 тысяч рублей. Эта выплата будет произведена один раз, связана она с определенным событием.

Прожившие вместе 55 лет супруги могут получить 6 тыс. рублей

Власти регионов уже оповестили о новом единовременном пособии. Они сообщили, что сумма будет выплачена, если два супруга прожили вместе долгие годы, имея зарегистрированный брак продолжительное время, не менее нескольких десятков лет. В Подмосковье пенсионеры в скором времени получат такую выплату. Размер единовременного пособия составит не 10 тыс. рублей, как обычно, а 6 тыс. Прожившие вместе 55 лет супруги, без разрывов брака, могут получить эту сумму.

Предстоит выплата пожилым гражданам в Татарстане, но для получения выплаты им необходимо будет заранее подать заявление в местный соццентр, поскольку денежные средства не будут автоматически начислены. Подобные правила будут действовать в Калужской области. Все, отпраздновавшие 55-летний юбилей свадьбы, также смогут ожидать получение 6 тыс. рублей. В иных регионах суммы могут отличаться.

С 18 марта 2024 средства будут перечисляться тем, кто обратился за ними в феврале, пишет ngnovoros.ru.