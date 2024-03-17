И работающим, и неработающим. Пенсионерам объявили о разовой выплате 10 000 рублей уже с 18 марта

Пожилым гражданам в России было объявлено о выплате в размере 10 000 рублей, которая начнется в скором времени. Эта финансовая помощь адресована пенсионерам, независимо от их текущего дохода, и связана с определенным событием в их жизни.

Согласно информации от пенсионного эксперта Сергея Власова, это дополнительное пособие будет выдано лицам, состоящим в долгом браке, и это решение уже поддержано во многих регионах России. Эти выплаты приурочены к тому, чтобы поддержать супругов, которые прожили вместе длительное время.

Деньги выдаются семейным парам, которые прожили в браке не менее 50 лет

Обычно такие суммы выдаются семейным парам, которые прожили в браке не менее 50 лет. Пенсионеры смогут запросить эту выплату через социальные службы или центры обслуживания населения. Средства будут перечислены с 7 марта тем, кто подал заявление еще в феврале. Остальные получат выплату позже.

Эта мера поможет поддержать старшее поколение в стране и обеспечить им дополнительную финансовую стабильность, ngnovoros.ru.