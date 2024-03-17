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Долгожданный сюрприз: пенсионеры освобождаются от платы за горячую воду и отопление с 18 марта

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Долгожданный сюрприз: пенсионеры освобождаются от платы за горячую воду и отопление с 18 марта
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Пожилым гражданам в России было объявлено о важном изменении, касающемся услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Согласно информации пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, ветераны смогут освободиться от оплаты некоторых коммунальных услуг, таких как горячая вода и отопление, начиная с 5 марта.

Получатели пенсий смогут освободиться от платежей за ЖКХ при определенных условиях

По словам Киреевой, получатели пенсий смогут освободиться от платежей за ЖКХ при определенных условиях в своих квартирах или домах. Она также отметила, что если услуги ЖКХ предоставлены некачественно, их оплата может быть устранена. Например, если в квартире недостаточно тепла или проблемы с качеством водоснабжения. Установка счетчиков тепловой энергии также поможет сократить расходы на отопление. Кроме того, согласно решению Конституционного суда, если эксперты отказываются устанавливать счетчик, оплата за отопление может быть отменена.

Для освобождения от оплаты услуг ЖКХ теперь условия стали более простыми. По решению Верховного суда, доказательством некачественно предоставленных услуг могут служить фотографии и видеозаписи, сделанные лично владельцем квартиры. Кроме того, помимо перерасчета, будет возможно требовать компенсацию морального вреда, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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