Новая возможность для пенсионеров. По заявлению Минтруда РФ пенсионерам дано право на выплаты

В Министерстве труда и социальной защиты населения России был высказан план по возобновлению индексации пенсий для работающих пенсионеров, занятых как самозанятые и регулярно уплачивающих страховые взносы в Социальный фонд России.

Изменится статус для пожилых граждан, работающих как самозанятые

Предложение предусматривает изменение статуса для пожилых граждан, работающих как самозанятые, чтобы их пенсии индексировались так же, как и пенсии неработающих пенсионеров.

Помимо этого, если пенсионер ухаживает за ребенком-инвалидом, ему будет предоставлена ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей, как и неработающим гражданам.

Данные изменения призваны помочь самозанятым пенсионерам избежать дилеммы между увеличением пенсионных выплат и получением других важных пособий, обеспечивая при этом ежегодное повышение пенсий, пишет ngnovoros.ru.