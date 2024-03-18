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Новая возможность для пенсионеров. По заявлению Минтруда РФ пенсионерам дано право на выплаты

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Новая возможность для пенсионеров. По заявлению Минтруда РФ пенсионерам дано право на выплаты
В России
Фото: @freepik / freepik.com

В Министерстве труда и социальной защиты населения России был высказан план по возобновлению индексации пенсий для работающих пенсионеров, занятых как самозанятые и регулярно уплачивающих страховые взносы в Социальный фонд России.

Изменится статус для пожилых граждан, работающих как самозанятые

Предложение предусматривает изменение статуса для пожилых граждан, работающих как самозанятые, чтобы их пенсии индексировались так же, как и пенсии неработающих пенсионеров.

Помимо этого, если пенсионер ухаживает за ребенком-инвалидом, ему будет предоставлена ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей, как и неработающим гражданам.

Данные изменения призваны помочь самозанятым пенсионерам избежать дилеммы между увеличением пенсионных выплат и получением других важных пособий, обеспечивая при этом ежегодное повышение пенсий, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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