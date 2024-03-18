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Все станет бесплатно: ветеранам труда в России полагаются новые льготы

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Все станет бесплатно: ветеранам труда в России полагаются новые льготы
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Ветераны труда заслуживают особого уважения и признания за свой вклад в благополучие страны, как в годы активной деятельности, так и после выхода на отдых. Одним из способов выражения признательности является предоставление льгот, включая доступ к бесплатному и льготному медицинскому обслуживанию в санаториях. 

Законодательство РФ определяет привилегии и права ветеранов труда, статус их на региональном и федеральном уровнях может немного различаться. В каждом из регионов существуют особенности и дополнительные меры поддержки для этой категории граждан. К примеру, в Ханты-Мансийском автономном округе, Москве, Красноярском крае предоставляются бесплатные путевки для всех ветеранов труда. 

Ветераны могут воспользоваться мерами, предусмотренными законодательством

В случае отсутствия подобной возможности ветераны могут воспользоваться иными мерами, предусмотренными законодательством, для получения медпомощи. Они могут быть признаны получателями социальной поддержки как инвалиды войны, блокадники, узники концлагерей. Каждый ветеран заслуживает признания и помощи со стороны общества, поскольку они так много сделали для его благополучия, ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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