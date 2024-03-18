Решение принято: Подтверждена разовая выплата для пенсионеров в размере 8 тысяч рублей

В текущем месяце определенная группа старших граждан России получит дополнительные финансовые средства, которые будут зачислены на их банковские карты или могут быть получены через почтовые отделения вместе с пенсией. Это увеличение касается гарантированной части пенсии, которая представляет собой фиксированную выплату, дополнительно к страховой пенсии по старости.

В определенных случаях надбавка к пенсии может быть повышена

Все пенсионеры в России получают стандартную надбавку, однако в определенных случаях она может быть повышена. К примеру, размер надбавки может быть увеличен для тех, кто отработал в сельской местности или на севере. Также выплата значительно возрастает для тех, кто достигнет 80-летнего возраста.

Подробная информация об этом доступна на официальном сайте Социального фонда Российской Федерации, сообщает ngnovoros.ru.