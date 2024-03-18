С этого года дачники с транспортным средством могут ездить к себе на участки по другим правилам

В РФ вступил в силу новый закон, который приносит выгоду владельцам автомобилей, используемых исключительно для поездок на дачу.

Введен новый вид страховых полисов ОСАГО

Согласно новому закону, введен новый вид страховых полисов ОСАГО. Теперь жители страны могут не покупать страховку на автомобиль на целый год. Вместо этого можно приобрести полис всего лишь на один день или на период до 3-х месяцев - во время дачного сезона. Эти изменения призваны помочь тем, кто редко использует свой автомобиль. Помимо дачников, нововведение будет полезно для тех, кто покупает авто для последующей перепродажи.

Сейчас Центробанк разрабатывает нормы, регулирующие стоимость таких полисов. Планируется, что краткосрочное ОСАГО не будет дороже, чем полная страховка на автомобиль на год. Страховым компаниям придется применять специальные коэффициенты для расчета цены новых полисов, сообщает ngnovoros.ru.