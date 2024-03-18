Информинг » В России » С этого года дачники с транспортным средством могут ездить к себе на участки по другим правилам

С этого года дачники с транспортным средством могут ездить к себе на участки по другим правилам

Image 16+
С этого года дачники с транспортным средством могут ездить к себе на участки по другим правилам
В России
Фото: @xb100 / freepik.com

В РФ вступил в силу новый закон, который приносит выгоду владельцам автомобилей, используемых исключительно для поездок на дачу.

Введен новый вид страховых полисов ОСАГО

Согласно новому закону, введен новый вид страховых полисов ОСАГО. Теперь жители страны могут не покупать страховку на автомобиль на целый год. Вместо этого можно приобрести полис всего лишь на один день или на период до 3-х месяцев - во время дачного сезона. Эти изменения призваны помочь тем, кто редко использует свой автомобиль. Помимо дачников, нововведение будет полезно для тех, кто покупает авто для последующей перепродажи.

Сейчас Центробанк разрабатывает нормы, регулирующие стоимость таких полисов. Планируется, что краткосрочное ОСАГО не будет дороже, чем полная страховка на автомобиль на год. Страховым компаниям придется применять специальные коэффициенты для расчета цены новых полисов, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Великий пост начнется в чистый понедельник 18 марта – кто «полощет рот», что никогда нельзя делать 40 дней до Пасхи

Великий пост начнется в чистый понедельник 18 марта – кто «полощет рот», что никогда нельзя делать 40 дней до Пасхи

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
С этого года дачники с транспортным средством могут ездить к себе на участки по другим правилам

Сегодня, 09:03

Решение принято: Подтверждена разовая выплата для пенсионеров в размере 8 тысяч рублей

Сегодня, 08:33

Все станет бесплатно: ветеранам труда в России полагаются новые льготы

Сегодня, 08:03

Новая возможность для пенсионеров. По заявлению Минтруда РФ пенсионерам дано право на выплаты

Сегодня, 07:58

Значительное повышение: Голикова озвучила новый размер пенсии с 18 марта 2024 года

Сегодня, 02:13

Вот и все, пенсионный возраст снизят за каждый отработанный год: пенсионеров ждет сюрприз

Сегодня, 01:53

Подписан Указ: Пенсионерам с 20-летним стажем обещана компенсация с 18 марта

Сегодня, 00:43

С 18 марта цены будет не узнать: «Пятерочка» и «Магнит» подготовили сюрпризы для всех россиян

Вчера, 22:38

Долгожданный сюрприз: пенсионеры освобождаются от платы за горячую воду и отопление с 18 марта

Вчера, 22:28

И работающим, и неработающим. Пенсионерам объявили о разовой выплате 10 000 рублей уже с 18 марта

Вчера, 22:03

Будет меньше: сокращенная разовая выплата пенсионерам в размере 6 тысяч рублей ожидается уже с 18 марта

Вчера, 20:13

Когда объявят итоги выборов? В Сети появились протоколы из Хабаровского края – у Даванкова 20%, у Путина – 60%

Вчера, 19:28

«Добровольцы не бесконечны»: Будет ли новая мобилизация в 2024 году — фэйковый приказ Шойгу и мнения военкоров

Вчера, 16:03

Путин, Даванков, Слуцкий или Харитонов – кто президент России на 6 лет? Итоги и скандалы 15 и 16 марта – до скольки открыты участки 17 марта

Вчера, 15:53

Теперь стало нельзя. С марта заработали новые правила во всех сетях супермаркетов

Вчера, 07:03

«Проверять будут абсолютно всех»: пенсионеров старше 62 лет ждут неприятные перемены

Вчера, 06:18

Пенсионеры со званием &quot;Ветеран труда&quot; получат знатную прибавку к пенсии. Указ подписан

Вчера, 03:38

Размер небольшой, но хоть так: эту сумму зачислят всем без исключения пенсионерам с 16 марта

16-03-2024, 23:58

Пенсии будут пересчитаны и выплачены в увеличенном размере. Пенсионерам было сообщено о невероятном сюрпризе

16-03-2024, 22:28

Сюрприз от гипермаркетов. Эти продукты исчезнут с прилавков крупных супермаркетов уже с 17 марта

16-03-2024, 22:13

Новости партнеров
2023
ru-RU