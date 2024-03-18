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Значительное повышение: Голикова озвучила новый размер пенсии с 18 марта 2024 года

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Значительное повышение: Голикова озвучила новый размер пенсии с 18 марта 2024 года
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Пенсионный фонд РФ стремится к поэтапному повышению размера страховой пенсии до 18 521 рубля в месяц, что обеспечит пожилым людям более комфортные условия жизни и высокий уровень социальной защиты. 

Для получения надбавки к пенсии необходимо соответствовать определенным условиям

Однако для получения такой пенсии необходимо соответствовать определенным условиям. Женщинам требуется достичь возраста 60 лет, а мужчинам – 65 лет. Также важно иметь минимальный трудовой стаж от 14 до 15 лет, в зависимости от года выхода на пенсию. 

Государство стремится обеспечить стабильность пенсионной системы и достойный уровень жизни для пожилых людей. Эти действия направлены на социальную защиту граждан и поддержку в пожилом возрасте, способствуя улучшению качества их жизни, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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