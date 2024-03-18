Вот и все, пенсионный возраст снизят за каждый отработанный год: пенсионеров ждет сюрприз

Представлена новая возможность для пенсионеров, связанная с возможностью сокращения пенсионного возраста за дополнительный отработанный год сверх нормы. Эту информацию раскрыл пенсионный эксперт Сергей Власов.

Какие условия необходимы для сокращения пенсионного возраста

Приятная новость применима к гражданам, набравшим определенный стаж работы, особенно в условиях северных районов. До введения пенсионной реформы эта категория лиц уже пользовалась преимуществами при выходе на пенсию. Теперь им предлагаются еще более выгодные условия. Необходим стаж работы, где женщины должны набрать 20 лет страхового стажа, а у мужчин этот показатель составит 25 лет. Северный стаж должен быть подтвержден минимум 15 годами, а для районов, равнозначных северным, достаточно 20 лет.

В случае недостатка стажа можно воспользоваться льготой, отработав минимально 7,5 лет. За каждый дополнительный год сверх нормы пенсионный возраст сокращается на 4-ре месяца, что может привести к существенному снижению пенсионного возраста, причем на несколько лет. Это станет приятным сюрпризом для многих из граждан, сообщает ngnovoros.ru.