Информинг » В России » Подписан Указ: Пенсионерам с 20-летним стажем обещана компенсация с 18 марта

Подписан Указ: Пенсионерам с 20-летним стажем обещана компенсация с 18 марта

Image 16+
Подписан Указ: Пенсионерам с 20-летним стажем обещана компенсация с 18 марта
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Пенсионерам в России представлена возможность получить компенсацию, предназначенную для лиц с длительным трудовым стажем, и тех, кто достиг высоких результатов в своей работе. 

Анастасия Киреева, пенсионный эксперт, отметила, что выплаты бонусов начнутся уже с 17 марта. Этот приятный сюрприз ждет многих пожилых граждан, особенно тех, кто заслужил звание ветерана труда. На федеральном уровне это право предоставлено лишь небольшой части населения и требует подтверждения наличием орденов, наград или специальных грамот. Однако на региональном уровне получение статуса ветерана труда часто более доступно, требуя только долгих лет трудового стажа.

Доплаты были проиндексированы

В 2024 году решено компенсировать пенсионерам убытки, вызванные высоким уровнем инфляции. Доплаты, предоставляемые ветеранам, были проиндексированы. Например, в Московском регионе размер доплат увеличился на пять процентов, достигая 1328 рублей. В Ленинградской области прибавка увеличилась на 4,6 процента, составляя от 679 до 858 рублей. Те, кто получил звание в феврале, начнут получать дополнительные средства уже в марте. В Москве, например, удостоверение ветерана труда выдается женщинам с 20 годами страхового стажа, мужчинам с 25 годами стажа, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

Великий пост начнется в чистый понедельник 18 марта – кто «полощет рот», что никогда нельзя делать 40 дней до Пасхи

Великий пост начнется в чистый понедельник 18 марта – кто «полощет рот», что никогда нельзя делать 40 дней до Пасхи

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
С 18 марта цены будет не узнать: «Пятерочка» и «Магнит» подготовили сюрпризы для всех россиян

Вчера, 22:38

Долгожданный сюрприз: пенсионеры освобождаются от платы за горячую воду и отопление с 18 марта

Вчера, 22:28

И работающим, и неработающим. Пенсионерам объявили о разовой выплате 10 000 рублей уже с 18 марта

Вчера, 22:03

Будет меньше: сокращенная разовая выплата пенсионерам в размере 6 тысяч рублей ожидается уже с 18 марта

Вчера, 20:13

Когда объявят итоги выборов? В Сети появились протоколы из Хабаровского края – у Даванкова 20%, у Путина – 60%

Вчера, 19:28

«Добровольцы не бесконечны»: Будет ли новая мобилизация в 2024 году — фэйковый приказ Шойгу и мнения военкоров

Вчера, 16:03

Путин, Даванков, Слуцкий или Харитонов – кто президент России на 6 лет? Итоги и скандалы 15 и 16 марта – до скольки открыты участки 17 марта

Вчера, 15:53

Теперь стало нельзя. С марта заработали новые правила во всех сетях супермаркетов

Вчера, 07:03

«Проверять будут абсолютно всех»: пенсионеров старше 62 лет ждут неприятные перемены

Вчера, 06:18

Пенсионеры со званием &quot;Ветеран труда&quot; получат знатную прибавку к пенсии. Указ подписан

Вчера, 03:38

Размер небольшой, но хоть так: эту сумму зачислят всем без исключения пенсионерам с 16 марта

16-03-2024, 23:58

Пенсии будут пересчитаны и выплачены в увеличенном размере. Пенсионерам было сообщено о невероятном сюрпризе

16-03-2024, 22:28

Сюрприз от гипермаркетов. Эти продукты исчезнут с прилавков крупных супермаркетов уже с 17 марта

16-03-2024, 22:13

Пенсии пересчитают и выплатят: российским пенсионерам объявили о долгожданном сюрпризе

16-03-2024, 22:13

Горят урны, избиратели массово несут зеленку — выборы в России 2024 — Слуцкий пришел голосовать с мамой, Мишустин сделал это из кабинета

16-03-2024, 21:38

Условия для досрочного назначения пенсии п.6 ч.1 ст.32 – или кто в России досрочно уходит на пенсию

16-03-2024, 15:18

Увольнение мобилизованных в 2024 году – подробности о предельном возрасте по закону

16-03-2024, 15:08

Кавалер четырёх орденов Мужества и командир «Вагнера»: кто такой Ратибор и что о нем известно — был осужден за грабеж и похищение человека

16-03-2024, 14:18

Можно ли на выборах президента РФ 2024 проголосовать против всех кандидатов? Есть ли такая графа в бюллетене

16-03-2024, 10:53

«Тень Чикатило»: кем на самом деле был ангарский маньяк Попков

16-03-2024, 09:33

Новости партнеров
2023
ru-RU