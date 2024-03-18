Подписан Указ: Пенсионерам с 20-летним стажем обещана компенсация с 18 марта

Пенсионерам в России представлена возможность получить компенсацию, предназначенную для лиц с длительным трудовым стажем, и тех, кто достиг высоких результатов в своей работе.

Анастасия Киреева, пенсионный эксперт, отметила, что выплаты бонусов начнутся уже с 17 марта. Этот приятный сюрприз ждет многих пожилых граждан, особенно тех, кто заслужил звание ветерана труда. На федеральном уровне это право предоставлено лишь небольшой части населения и требует подтверждения наличием орденов, наград или специальных грамот. Однако на региональном уровне получение статуса ветерана труда часто более доступно, требуя только долгих лет трудового стажа.

Доплаты были проиндексированы

В 2024 году решено компенсировать пенсионерам убытки, вызванные высоким уровнем инфляции. Доплаты, предоставляемые ветеранам, были проиндексированы. Например, в Московском регионе размер доплат увеличился на пять процентов, достигая 1328 рублей. В Ленинградской области прибавка увеличилась на 4,6 процента, составляя от 679 до 858 рублей. Те, кто получил звание в феврале, начнут получать дополнительные средства уже в марте. В Москве, например, удостоверение ветерана труда выдается женщинам с 20 годами страхового стажа, мужчинам с 25 годами стажа, пишет Весь Искитим.