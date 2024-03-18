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Куда пропал генерал Герасимов: слухи о «пропаже без вести» и увольнении Путиным — где сейчас начальник Генштаба

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Куда пропал генерал Герасимов: слухи о «пропаже без вести» и увольнении Путиным — где сейчас начальник Генштаба
В России
Источник фото: YouTube

Китайское издание Sohu недавно выразило беспокойство по поводу «загадочного исчезновения» главы Генштаба России. Аналитики из Китая предполагали, что генерал Валерий Герасимов мог быть ранен или в отпуске. Однако, в феврале 2024 года он внезапно появился на публичных мероприятиях. 

18 февраля 2024 года Герасимов принял участие в докладе перед президентом России Путиным о завершении операции в Авдеевке. 26 февраля его сняли во время вручения наград в зоне Северо-Восточного Оперативного Командования на Украине. 15 марта он проголосовал на выборах президента России, а 16 марта присутствовал на совещании по обстановке в Северо-Восточном Оперативном Командовании. 

Продолжает исполнять свои обязанности

Слухи о его увольнении или исчезновении могли вызвать распространение фальшивой информации, включая фейковые документы о его увольнении, которые были опубликованы в сети. Однако, Герасимов продолжает исполнять свои обязанности на посту начальника Генштаба, сообщает Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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