Значительное повышение: Татьяна Голикова озвучила новый размер пенсии с 19 марта

В свете последних сведений и новостей, стало известно, что размер страховой пенсии может увеличиться до 18 521 рубля в соответствии с предложением Пенсионного фонда РФ. Это направлено прежде всего на повышение жизненного уровня пожилых людей.

Правила начнут действовать с 2028 года

Однако, для получения этой пенсии потребуются определенные условия. Так, женщины мсогут выйти на пенсию после 60 лет, мужчины - после 65. Эти правила начнут действовать с 2028 года. Кроме того, для выхода на пенсию в 2024 году необходимо иметь обязательно трудовой стаж не менее 14 лет, а с 2025 года - как минимум 15 лет.

Это подразумевает, что гражданам придется продолжать работать для того, чтобы иметь право на полную пенсию. Все эти условия обязательны для получения пенсии. Государство стремится обеспечить достойные условия для старости, однако призывает граждан продолжать работать и поддержать стабильность пенсионной системы, пишет ngnovoros.ru.