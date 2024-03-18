Пенсию снова повысят на 10%: пенсионеров в России коснется рекордная за 10 лет индексация

В ближайшем будущем пенсионеры могут ожидать значительного увеличения размеров своих пенсий, пообещал пенсионный эксперт Андрей Смирнов. Согласно его заявлениям, пенсии будут увеличены на 12 процентов по сравнению с текущим уровнем, что является одним из наиболее значимых изменений за последние десять лет.

Это новшество затронет не только страховые, но и социальные пенсии. В начале текущего года страховые пенсии в России увеличились на 8 процентов, но новое увеличение будет распространяться и на трудящихся пенсионеров.

Ожидается, что индексация пенсий произойдет в апреле текущего года и будет равна 12 процентам. Это увеличение связано с ростом фонда пенсионного обеспечения и улучшением экономической ситуации в стране.

По словам Смирнова, такое значительное увеличение позволит пенсионерам лучше обеспечить себя и поддержать свое финансовое благополучие. Планируемая индексация будет способствовать стабильности пенсионной системы, укреплению социальной защиты российских граждан, пишет ngnovoros.ru.