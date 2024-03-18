Нововведение от крупных торговых сетей в России. Смена цен в «Пятерочка» и «Магнит»

Крупные продуктовые сети объявили о радикальных изменениях в своей ценовой политике, которые затронут всех покупателей. Решение приняли два крупнейших розничных сетевика. Несмотря на некоторое снижение темпов роста цены на товары, инфляция продолжает воздействие, вызывая увеличение цен в супермаркетах.

Снизит цены на множество товаров

Федеральные сети решили изменить свой подход, предложив выгодные условия для покупателей. Одной из таких сетей стала «Пятерочка», которая в ближайшее время существенно снизит цены на множество товаров. С 19 марта 2024 будет введена новая программа в «Пятерочке», направленная на снижение цен на популярные товары. Например, цена на растворимый кофе упадет на 51%, средство для мытья посуды подешевеет на 34%, а скидка на гели для душа составит 46%. Пересмотрены будут цены и на другие товары, такие как шоколад, макароны, конфеты и другие сладости.

Также цены на продукцию в «Магние» будут пересмотрены с 20 марта. Скидки затронут практически все категории товаров, с ожидаемым снижением цен от 20% до 52%, сообщает ngnovoros.ru.