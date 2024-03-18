С сегодняшнего дня: Вводится новый запрет по отпускам для россиян

Скоро вступит в силу новое правило относительно предоставления отпуска работникам, которое требует изменения подхода со стороны работодателей. Оно начнет действовать уже с завтрашнего дня.

Юрист Ирина Сивакова объясняет, что изменения касаются предоставления отпуска за счет сотрудника для определенных целей, таких как профессиональное обучение. Иногда такой отпуск необходим работникам, но возникают случаи, когда работодатели отказывают и даже увольняют за этот период.

Его уволили за прогул

Недавний случай касался сотрудника, который запросил отпуск без сохранения заработной платы для профессиональных курсов в другом городе. А для этого необходимо было там искать жилье и работник поехал на несколько дней раньше отпуска для этих целей. По возвращении на работу его уволили за прогул. Однако суды приняли его сторону, считая поиск жилья уважительной причиной для отсутствия.

Новое правило запрещает работодателям отказывать сотрудникам в таком отпуске и увольнять их после этого. Это будет действовать на всей территории страны, пишет ngnovoros.ru.