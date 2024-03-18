Для тех россиян, кто держит наличные денежные средства, вступает новое правило

Россиянам, у которых есть наличные средства и необходимость в их получении, была передана информация о новом изменении, которое вступает в силу сегодня. Однако это новшество будет в пользу клиентов.

Финансовый эксперт Валерий Попов рассказал о новом способе получения наличных через кассу торговых организаций. Теперь банкноты можно получить в аптеках, магазинах, заправках, а не только в банкоматах или отделениях банков.

Банки РФ, такие как Уралфинанс и Челиндбанк, отменили взимание комиссии с граждан за получение наличных через кассу, подобно тому, как это делает Сбербанк.

Для получения наличных в магазине потребуется совершить покупку любой суммы и сообщить кассиру желаемую сумму для выдачи. Однако есть ограничения: не более 5 тыс. рублей в день и 20 тыс. рублей в месяц, сообщает ngnovoros.ru.