С понедельника для пенсионеров станет бесплатно: новая льгота вводится с 18 марта

Гражданам, у которых имеются наличные средства и необходимость в их получении, передана информация о новом изменении, которое вступает в силу сегодня. Это новшество будет только в пользу клиентов.

Финансовый эксперт Валерий Попов рассказал о новом способе получения наличных через кассы торговых организаций. Теперь банкноты можно получить в магазинах, аптеках или на заправочных станциях, а не только в банкоматах или отделениях банков.

Банки, такие как Уралфинанс и Челиндбанк, отменили взимание комиссии с граждан за получение наличных через кассу, подобно тому, как это делает Сбербанк.

Для получения наличных в магазине потребуется совершить покупку на любую сумму и сообщить кассиру желаемую сумму для выдачи.

Однако есть ограничения: не более пяти тысяч рублей в день и двадцати тысяч рублей в месяц, сообщает ngnovoros.ru.