С сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех граждан, у кого на телефоне есть Сбербанк Онлайн

Сбербанк радует клиентов новым сервисом через мобильное приложение, пишет сегодня pg11.ru. Владельцы карт могут получать дополнительные денежные средства через «Сбербанк Онлайн». Программа началась сегодня, 18 марта, направлена она на оказание помощи гражданам в накоплении денег на крупные покупки.

Присоединиться к ней можно несколькими кликами, но обязательно в приложении. Функция будет доступна всем пользователям в РФ «Сбербанка Онлайн». Для участия надо зайти в мобильный банк, выбрать соответствующий раздел с информацией о накоплениях, затем тщательно следовать инструкциям.

Сбербанк стал одним из первых российских финансовых учреждений, предоставивших такой простой доступ к совместному накоплению с государством.

Приложение используется миллионами россиян. Оно делает возможность быть актуальным для всех. Участникам предоставляются различные бонусы, включая дополнительные средства, а также налоговый вычет для последующего применения на образование, жилье, пенсию.