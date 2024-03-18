Появились 20 вопросов Кейт Миддлтон и Букингемскому дворцу после скандала с фото — опубликован список

Скандал вокруг опубликованной фотографии Принцессы Кейт и ее семьи на День Матери вызвал много вопросов и раздражения среди публики. Некоторые из них публикует Весь Искитим.

Кто решил публиковать фото без предварительного уведомления?

Почему Уильям не присутствовал на фотоснимке?

Почему они не поняли, что редактирование изображения будет замечено?

Почему после редактирования фото не было проверено наличие обручального кольца?

Был ли задействован персонал в создании этого фото?

Почему приложены метаданные к фотографии?

Почему помощники не ответили на вопросы AFP?

Почему не был опубликован неотредактированный оригинал фото?

Какие аспекты снимка были отредактированы?

Почему Уильям не разделил ответственность за фотокадр?

Были ли отредактированные семейные фотографии Кейт ранее?

Почему не наняли профессионального фотографа?

Какие меры приняты для ограничения ущерба?

Продолжат ли они делать официальные семейные фотографии?

Почему Уильям отказался от участия в поминальной службе по покойному королю Греции?

Существуют ли разногласия по поводу разглашения информации о здоровье членов королевской семьи?

Есть ли у секретарей опытные помощники?

Почему объявление о появлении Кейт было удалено?

Как сейчас восстановится доверие к информации, которой делится дворец?

Почему помощники не понимают, что общественность поддерживает любого члена семьи в трудные моменты?