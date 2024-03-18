Появились 20 вопросов Кейт Миддлтон и Букингемскому дворцу после скандала с фото — опубликован список

Скандал вокруг опубликованной фотографии Принцессы Кейт и ее семьи на День Матери вызвал много вопросов и раздражения среди публики. Некоторые из них публикует Весь Искитим.
- Кто решил публиковать фото без предварительного уведомления?
- Почему Уильям не присутствовал на фотоснимке?
- Почему они не поняли, что редактирование изображения будет замечено?
- Почему после редактирования фото не было проверено наличие обручального кольца?
- Был ли задействован персонал в создании этого фото?
- Почему приложены метаданные к фотографии?
- Почему помощники не ответили на вопросы AFP?
- Почему не был опубликован неотредактированный оригинал фото?
- Какие аспекты снимка были отредактированы?
- Почему Уильям не разделил ответственность за фотокадр?
- Были ли отредактированные семейные фотографии Кейт ранее?
- Почему не наняли профессионального фотографа?
- Какие меры приняты для ограничения ущерба?
- Продолжат ли они делать официальные семейные фотографии?
- Почему Уильям отказался от участия в поминальной службе по покойному королю Греции?
- Существуют ли разногласия по поводу разглашения информации о здоровье членов королевской семьи?
- Есть ли у секретарей опытные помощники?
- Почему объявление о появлении Кейт было удалено?
- Как сейчас восстановится доверие к информации, которой делится дворец?
- Почему помощники не понимают, что общественность поддерживает любого члена семьи в трудные моменты?