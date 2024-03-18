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Появились 20 вопросов Кейт Миддлтон и Букингемскому дворцу после скандала с фото — опубликован список

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Появились 20 вопросов Кейт Миддлтон и Букингемскому дворцу после скандала с фото — опубликован список
Знаменитости / Полезно знать
Источник фото: @_kate_middleton_royal

Скандал вокруг опубликованной фотографии Принцессы Кейт и ее семьи на День Матери вызвал много вопросов и раздражения среди публики. Некоторые из них публикует Весь Искитим.

  • Кто решил публиковать фото без предварительного уведомления?
  • Почему Уильям не присутствовал на фотоснимке?
  • Почему они не поняли, что редактирование изображения будет замечено?
  • Почему после редактирования фото не было проверено наличие обручального кольца?
  • Был ли задействован персонал в создании этого фото?
  • Почему приложены метаданные к фотографии?
  • Почему помощники не ответили на вопросы AFP?
  • Почему не был опубликован неотредактированный оригинал фото?
  • Какие аспекты снимка были отредактированы?
  • Почему Уильям не разделил ответственность за фотокадр?
  • Были ли отредактированные семейные фотографии Кейт ранее?
  • Почему не наняли профессионального фотографа?
  • Какие меры приняты для ограничения ущерба?
  • Продолжат ли они делать официальные семейные фотографии?
  • Почему Уильям отказался от участия в поминальной службе по покойному королю Греции?
  • Существуют ли разногласия по поводу разглашения информации о здоровье членов королевской семьи?
  • Есть ли у секретарей опытные помощники?
  • Почему объявление о появлении Кейт было удалено?
  • Как сейчас восстановится доверие к информации, которой делится дворец?
  • Почему помощники не понимают, что общественность поддерживает любого члена семьи в трудные моменты?

Информационное агентство «Informing»

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