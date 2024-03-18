Путин согласился на обмен Навального: на кого могли обменять оппозиционера — кто такой Вадим Красиков

В ходе выступления в Гостином дворе 17 марта Владимир Путин подтвердил планы касательно обмена Алексея Навального* на россиянина, отбывающего срок в одной зарубежной стране. Президент уточнил, что он сразу же согласился на этот обмен.

Навальный* находился в колонии в Харпе, но умер 16 февраля.

Сообщается, что его должны были обменять на кого-то, и это было одной из причин его смерти. Называется имя Вадима Красикова, экс-спецназовца ФСБ, отбывающего пожизненный срок в Германии, как кандидата для возможного обмена. Красиков был осужден за убийство Зелимхана Хангошвили и на это событие ссылались в ходе переговоров.

Ранее президент упоминал, что в рамках обмена на Красикова мог быть предложен журналист Эван Гершкович. Он напомнил о событиях на Кавказе, связанных с уроженцем Грузии, которые явились мотивом для совершенного убийства. Переговоры по обмену велись на протяжении 2-х лет, пишет Весь Искитим.

*Алексея Навального в России признали террористом и экстремистом.