Информинг » В России » Путин согласился на обмен Навального: на кого могли обменять оппозиционера — кто такой Вадим Красиков

Путин согласился на обмен Навального: на кого могли обменять оппозиционера — кто такой Вадим Красиков

Image 16+
Путин согласился на обмен Навального: на кого могли обменять оппозиционера — кто такой Вадим Красиков
В России
Источник фото: @navalny

В ходе выступления в Гостином дворе 17 марта Владимир Путин подтвердил планы касательно обмена Алексея Навального* на россиянина, отбывающего срок в одной зарубежной стране. Президент уточнил, что он сразу же согласился на этот обмен.

Навальный* находился в колонии в Харпе, но умер 16 февраля.

Сообщается, что его должны были обменять на кого-то, и это было одной из причин его смерти. Называется имя Вадима Красикова, экс-спецназовца ФСБ, отбывающего пожизненный срок в Германии, как кандидата для возможного обмена. Красиков был осужден за убийство Зелимхана Хангошвили и на это событие ссылались в ходе переговоров.

Ранее президент упоминал, что в рамках обмена на Красикова мог быть предложен журналист Эван Гершкович. Он напомнил о событиях на Кавказе, связанных с уроженцем Грузии, которые явились мотивом для совершенного убийства. Переговоры по обмену велись на протяжении 2-х лет, пишет Весь Искитим.

*Алексея Навального в России признали террористом и экстремистом.

Информационное агентство «Informing»

«Тень Чикатило»: кем на самом деле был ангарский маньяк Попков

«Тень Чикатило»: кем на самом деле был ангарский маньяк Попков

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Для тех россиян, кто держит наличные денежные средства, вступает новое правило

Сегодня, 17:43

С сегодняшнего дня: Вводится новый запрет по отпускам для россиян

Сегодня, 17:33

Путин согласился на обмен Навального: на кого могли обменять оппозиционера — кто такой Вадим Красиков

Сегодня, 17:33

С понедельника для пенсионеров станет бесплатно: новая льгота вводится с 18 марта

Сегодня, 15:23

С сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех граждан, у кого на телефоне есть Сбербанк Онлайн

Сегодня, 14:43

Нововведение от крупных торговых сетей в России. Смена цен в «Пятерочка» и «Магнит»

Сегодня, 12:38

Пенсию снова повысят на 10%: пенсионеров в России коснется рекордная за 10 лет индексация

Сегодня, 11:48

Значительное повышение: Татьяна Голикова озвучила новый размер пенсии с 19 марта

Сегодня, 11:23

Куда пропал генерал Герасимов: слухи о «пропаже без вести» и увольнении Путиным — где сейчас начальник Генштаба

Сегодня, 11:03

С этого года дачники с транспортным средством могут ездить к себе на участки по другим правилам

Сегодня, 09:03

Решение принято: Подтверждена разовая выплата для пенсионеров в размере 8 тысяч рублей

Сегодня, 08:33

Все станет бесплатно: ветеранам труда в России полагаются новые льготы

Сегодня, 08:03

Новая возможность для пенсионеров. По заявлению Минтруда РФ пенсионерам дано право на выплаты

Сегодня, 07:58

Значительное повышение: Голикова озвучила новый размер пенсии с 18 марта 2024 года

Сегодня, 02:13

Вот и все, пенсионный возраст снизят за каждый отработанный год: пенсионеров ждет сюрприз

Сегодня, 01:53

Подписан Указ: Пенсионерам с 20-летним стажем обещана компенсация с 18 марта

Сегодня, 00:43

С 18 марта цены будет не узнать: «Пятерочка» и «Магнит» подготовили сюрпризы для всех россиян

Вчера, 22:38

Долгожданный сюрприз: пенсионеры освобождаются от платы за горячую воду и отопление с 18 марта

Вчера, 22:28

И работающим, и неработающим. Пенсионерам объявили о разовой выплате 10 000 рублей уже с 18 марта

Вчера, 22:03

Будет меньше: сокращенная разовая выплата пенсионерам в размере 6 тысяч рублей ожидается уже с 18 марта

Вчера, 20:13

Новости партнеров
2023
ru-RU