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Стало известно, где Владимир Путин проиграл Владиславу Даванкову — официальные итоги выборов президента в РФ

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Стало известно, где Владимир Путин проиграл Владиславу Даванкову — официальные итоги выборов президента в РФ
В России
Источник фото: Владимир Путин / VK

Выборы президента России, прошедшие 15, 16 и 17 марта 2024 года, привели к ожидаемой победе Владимира Путина с огромным отрывом от других кандидатов. По предварительным данным, Путин набрал более 87% голосов при высокой явке в 77,44%. Второе место занял Николай Харитонов от КПРФ, а третье - Владислав Даванков от партии «Новые Люди». 

На некоторых участках Владислав Даванков обогнал Владимира Путина

Интересно отметить, что на некоторых участках Владислав Даванков обогнал Владимира Путина. Например, в Новосибирске Даванков получил больше голосов, чем Путин, и аналогичные результаты были зафиксированы в нескольких городах за пределами России, таких как Прага, Гаага, Вильнюс и другие. Однако, несмотря на местные особенности, Владимир Владимирович все равно показал высокие результаты во многих городах, включая Сеул, Таллин, Ташкент, Софию и многие другие. 

Эти выборы отличились рекордно высокой явкой и поддержкой действующего президента, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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