Указ уже подписан. Большой сюрприз ожидает тех, кто получает пенсию или социальные выплаты

С 20 марта этого года ожидается новая информация от Росстата. Она касается роста инфляции в стране, что может привести к увеличению цен, особенно затронув малообеспеченные слои населения. Речь идет о пенсионерах и получателях социальных выплат.

Эксперты советуют размещать свои деньги на сберегательных счетах для защиты от инфляции, так как такие счета позволяют снимать деньги без потери процентов. К примеру, большой сюрприз ожидает клиентов Хоум банка и ВТБ, которые предлагают высокие ставки доходности до 17% и 16% соответственно на первые три месяца. Однако есть условие - это вложение от 1000 до 10 миллионов рублей, пишет портал ngnovoros.ru.