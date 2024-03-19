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Указ уже подписан. Большой сюрприз ожидает тех, кто получает пенсию или социальные выплаты

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Указ уже подписан. Большой сюрприз ожидает тех, кто получает пенсию или социальные выплаты
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

С 20 марта этого года ожидается новая информация от Росстата. Она касается роста инфляции в стране, что может привести к увеличению цен, особенно затронув малообеспеченные слои населения. Речь идет о пенсионерах и получателях социальных выплат. 

Эксперты советуют размещать свои деньги на сберегательных счетах для защиты от инфляции, так как такие счета позволяют снимать деньги без потери процентов. К примеру, большой сюрприз ожидает клиентов Хоум банка и ВТБ, которые предлагают высокие ставки доходности до 17% и 16% соответственно на первые три месяца. Однако есть условие - это вложение от 1000 до 10 миллионов рублей, пишет портал ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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