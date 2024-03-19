Минимум 3000 рублей с каждого: Сбербанк предупредил всех, у кого есть деньги на банковской карте

Сбербанк представил новую процедуру, касающуюся всех их клиентов. Речь идет об использовании накопительного счета. Этот счет, аналог банковского вклада, позволяет клиентам вносить или снимать деньги без ограничений. В отличие от обычного вклада, с накопительного счета можно снять средства в любое время без ущерба для полученного дохода. Банк может регулярно изменять процентную ставку на этот продукт. Эксперты советуют использовать накопительный счет для защиты средств от инфляции.

Новым владельцам счета предоставляют повышенную процентную ставку доходности в размере 6,8%, что действует 3 месяца подряд. Для открытия счета надо внести не менее 3-х тысяч рублей, но сумму можно увеличить. Проценты начисляются на минимальный остаток и выплачиваются в конце месяца. К примеру взять, при размещении 300 тыс. рублей за год можно заработать 15 879 рублей, пишет ngnovoros.ru.