Информинг » В России » Рекордная индексация в современной истории: пенсии россиянам повысят минимум на 10%

Рекордная индексация в современной истории: пенсии россиянам повысят минимум на 10%

Image 16+
Рекордная индексация в современной истории: пенсии россиянам повысят минимум на 10%
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Пенсионные выплаты готовятся к одному из наиболее существенных увеличений за последнее десятилетие, по информации эксперта по пенсионным вопросам. Ожидается значительное увеличение соцпенсий, включая пенсии по старости, выплату в случае потери кормильца, пенсию для инвалидов. 

Индексация всех видов социальных пенсий запланирована на апрель и будет сохранять темп на уровне январских показателей. 

В последующие годы предусматривается ещё более существенное увеличение: на 9,5% в следующем году и на 10,3% на последующий. Это обусловлено ростом прожиточного минимума. 

Эксперт отмечает, что это одно из самых значительных увеличений за последние годы, учитывая незначительное повышение в предшествующие периоды, например, всего 1,5% в 2017 году. Планы Минтруда РФ предполагают, что средний размер пенсий может достичь 15 тыс. рублей, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Кавалер четырёх орденов Мужества и командир «Вагнера»: кто такой Ратибор и что о нем известно — был осужден за грабеж и похищение человека

Кавалер четырёх орденов Мужества и командир «Вагнера»: кто такой Ратибор и что о нем известно — был осужден за грабеж и похищение человека

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Подписан новый указ: ветераны труда наконец-то получат долгожданную выплату к пенсии

Сегодня, 13:43

Минимум 3000 рублей с каждого: Сбербанк предупредил всех, у кого есть деньги на банковской карте

Сегодня, 13:03

Подтверждена разовая выплата для пенсионеров в 8 тысяч рублей

Сегодня, 07:03

Стало известно, где Владимир Путин проиграл Владиславу Даванкову — официальные итоги выборов президента в РФ

Вчера, 23:28

Для тех россиян, кто держит наличные денежные средства, вступает новое правило

Вчера, 17:43

С сегодняшнего дня: Вводится новый запрет по отпускам для россиян

Вчера, 17:33

Путин согласился на обмен Навального: на кого могли обменять оппозиционера — кто такой Вадим Красиков

Вчера, 17:33

С понедельника для пенсионеров станет бесплатно: новая льгота вводится с 18 марта

Вчера, 15:23

С сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех граждан, у кого на телефоне есть Сбербанк Онлайн

Вчера, 14:43

Нововведение от крупных торговых сетей в России. Смена цен в «Пятерочка» и «Магнит»

Вчера, 12:38

Пенсию снова повысят на 10%: пенсионеров в России коснется рекордная за 10 лет индексация

Вчера, 11:48

Значительное повышение: Татьяна Голикова озвучила новый размер пенсии с 19 марта

Вчера, 11:23

Куда пропал генерал Герасимов: слухи о «пропаже без вести» и увольнении Путиным — где сейчас начальник Генштаба

Вчера, 11:03

С этого года дачники с транспортным средством могут ездить к себе на участки по другим правилам

Вчера, 09:03

Решение принято: Подтверждена разовая выплата для пенсионеров в размере 8 тысяч рублей

Вчера, 08:33

Все станет бесплатно: ветеранам труда в России полагаются новые льготы

Вчера, 08:03

Новая возможность для пенсионеров. По заявлению Минтруда РФ пенсионерам дано право на выплаты

Вчера, 07:58

Значительное повышение: Голикова озвучила новый размер пенсии с 18 марта 2024 года

Вчера, 02:13

Вот и все, пенсионный возраст снизят за каждый отработанный год: пенсионеров ждет сюрприз

Вчера, 01:53

Подписан Указ: Пенсионерам с 20-летним стажем обещана компенсация с 18 марта

Вчера, 00:43

Новости партнеров
2023
ru-RU