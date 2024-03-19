Рекордная индексация в современной истории: пенсии россиянам повысят минимум на 10%

Пенсионные выплаты готовятся к одному из наиболее существенных увеличений за последнее десятилетие, по информации эксперта по пенсионным вопросам. Ожидается значительное увеличение соцпенсий, включая пенсии по старости, выплату в случае потери кормильца, пенсию для инвалидов.

Индексация всех видов социальных пенсий запланирована на апрель и будет сохранять темп на уровне январских показателей.

В последующие годы предусматривается ещё более существенное увеличение: на 9,5% в следующем году и на 10,3% на последующий. Это обусловлено ростом прожиточного минимума.

Эксперт отмечает, что это одно из самых значительных увеличений за последние годы, учитывая незначительное повышение в предшествующие периоды, например, всего 1,5% в 2017 году. Планы Минтруда РФ предполагают, что средний размер пенсий может достичь 15 тыс. рублей, пишет ngnovoros.ru.