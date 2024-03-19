Подписан новый указ: ветераны труда наконец-то получат долгожданную выплату к пенсии

Статус ветерана труда в РФ представляет заслуженное признание вклада в труд и открывает доступ к разным льготам или поддержке. Однако переезд из одного региона страны в другой может эти привилегии немного ограничить. Для примера, федеральные льготы распространяются на всю страну, в то же время как региональные льготы действуют только лишь в конкретном регионе.

Критерии для присвоения статуса ветерана труда на региональном уровне могут различаться. Поэтому важно заранее уточнить сохранение привилегий при переезде. Льготы для ветеранов труда будут включать денежные выплаты, налоговые преференции, компенсацию за коммунальные услуги, компенсацию за медобслуживание. Условия их предоставления определяются каждым регионом отдельно, пишет ngnovoros.ru.