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Каждому пенсионеру по 10 тысяч рублей. Подписан указ о разовой выплате в марте 2024

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Каждому пенсионеру по 10 тысяч рублей. Подписан указ о разовой выплате в марте 2024
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий / Informing.ru

Денежные пособия будут выделены один раз в связи с определенными событиями в жизни граждан. Речь идет о выплате, которую получат пенсионеры в связи с определенными событиями. В первую очередь, их получат старшие граждане, отмечающие свадебный юбилей. Совместная жизнь должна протекать длительное время, однако не менее 50 лет. Денежный бонус будет также доступен пенсионерам в разных регионах (Самарской, Белгородской, Владимирской областях) и уже объявлено о выделении денежных средств. 

Выплаты осуществляются по запросу

Супруги пожилого возраста, прожившие 50 лет вместе, имеющие официально зарегистрированный брак, получат по 10 тысяч рублей единовременно. Выплаты осуществляются только по запросу. Кроме того, указанную сумму в скором времени получат граждане, достигшие почетного возраста. 

В Петербурге и Ленинградской области по 10 тысяч рублей будут выделено к 90-летнему юбилею. Многие получат эти средства на свои счета уже к воскресенью, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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