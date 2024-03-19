Похоронные выплаты в 2024 году: точный размер погребального пособия — сколько сейчас стоят самые дешевые похороны

С 1 февраля текущего года законодательством установлена проиндексированная сумма стоимости услуг по погребению. Перечень гарантированных бесплатных услуг по ритуальному захоронению в 2024 году включает в себя оформление документации, предоставление гроба, ритуальных реквизитов, услуги по погребению либо кремации. При самостоятельной оплате услуг возможно оформление соцпособия. Предельный размер его составляет 8370,20 рублей и определяется в соответствии с районным коэффициентом к зарплате.

Могут увеличить итоговую сумму расходов

Бюджетный вариант ритуала захоронения включает в себя предоставление гроба, услуги ритуального агента, аренду ритуального катафалка, место на кладбище, прощание. Дополнительные услуги, такие как бальзамирование, приобретение венков, не были включены в базовую стоимость, поэтому могут увеличить итоговую сумму расходов, пишет Весь Искитим.