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Электронные повестки отправят срочникам уже в весенний призыв с 1 апреля 2024 — когда повестка считается врученной

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Электронные повестки отправят срочникам уже в весенний призыв с 1 апреля 2024 — когда повестка считается врученной
В России
Фото: @user11849519 / freepik.com

С 1 апреля 2024 года в Российской Федерации начнется весенний призыв, в ходе которого тестово будут использоваться электронные повестки. Андрей Картополов из Госдумы РФ сообщил о том, что это позволит оценить эффективность доставки повесток и корректность данного процесса. Пока не существует единого реестра военнообязанных, поэтому классический бумажный вариант остается основным. 

Осенью минувшего года уже были использованы электронные повестки. Клавдия Бакуменко из компании «ПризывНет» подтвердила законность этой практики. Уведомления о повестках будут отображаться на Госуслугах, а сам электронный документ - в Реестре направленных повесток. Гражданам нужно обязательно отслеживать актуальные даты в повестках и своевременно реагировать на все уведомления, сообщает Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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