Что известно о взрыве на траулере «Капитан Лобанов» — СМИ пишут о крушении в Балтийском море

В средствах массовой информации 19 марта 2024 года появились сообщения о крушении траулера «Капитан Лобанов» в Балтийском море, в результате которого один человек погиб, а еще двое остаются пропавшими без вести, пишет Весь Искитим.

Начался сильный пожар

На момент происшествия на борту находилось семь членов экипажа, судно перевозило груз в виде рыбы из Светлого в Балтийск. Инцидент произошел примерно в 10:50, когда на траулере раздался хлопок, а затем начался сильный пожар. Сигнал бедствия был подан, а четыре члена экипажа были спасены, однако два человека все еще остаются пропавшими без вести.

Причины крушения пока что точно неизвестны. Эксперты проводят экспертизу.

Нужно отметить, что это не первый случай крушения судна в этом регионе. Ранее в 2021 году «Капитан Лобанов» уже испытывал серьезное происшествие, но тогда все члены экипажа выжили.