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«В марте это коснется каждого»: отныне пенсионеров старше 60 лет будут проверять прямо на улицах

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«В марте это коснется каждого»: отныне пенсионеров старше 60 лет будут проверять прямо на улицах
В России
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

С 1 марта началась программа проверки пожилых граждан на улицах для предотвращения мошенничества. Организаторы проводят беседы и информируют пожилых о схемах обмана. Программа осуществляется на региональном уровне через диалог на улицах. 

Цель - защитить пожилых от мошенничества, распространенного в их отношении.

Выдают информационные брошюры

Полиция и специалисты предоставляют информацию о мошеннических схемах и советы по предотвращению. Пожилым выдают информационные брошюры и наблюдают за их реакцией для оценки готовности и бдительности. Особое внимание уделяется людям от 60 до 80 лет, наиболее уязвимым к мошенничеству. 

Проверки проводятся на Урале, с возможным присоединением руководителей управлений внутренних дел для обеспечения защиты от мошенничества, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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