«В марте это коснется каждого»: отныне пенсионеров старше 60 лет будут проверять прямо на улицах

С 1 марта началась программа проверки пожилых граждан на улицах для предотвращения мошенничества. Организаторы проводят беседы и информируют пожилых о схемах обмана. Программа осуществляется на региональном уровне через диалог на улицах.

Цель - защитить пожилых от мошенничества, распространенного в их отношении.

Выдают информационные брошюры

Полиция и специалисты предоставляют информацию о мошеннических схемах и советы по предотвращению. Пожилым выдают информационные брошюры и наблюдают за их реакцией для оценки готовности и бдительности. Особое внимание уделяется людям от 60 до 80 лет, наиболее уязвимым к мошенничеству.

Проверки проводятся на Урале, с возможным присоединением руководителей управлений внутренних дел для обеспечения защиты от мошенничества, пишет ngnovoros.ru.