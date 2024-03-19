Неожиданное заявление властей РФ: пенсионный возраст снизят

Пенсионеры теперь могут сократить свой пенсионный возраст после инициативы Сергея Власова, пенсионного эксперта. По правилам, каждый дополнительный отработанный год сверх нормы дает право на сокращение пенсионного возраста. Особое внимание уделяют гражданам, работавшим в северных районах, для которых предусмотрены особые условия во время выхода на пенсию.

Суть нововведения в том, что набрать нужно определенный трудовой стаж для выхода на пенсию. Для женщин это 20 лет страхового стажа, а для мужчин это 25 лет. Для подтверждения северного стажа нужно отработать минимум 15 лет, для районов, приравненных к северным, достаточно всего 20 лет.

В случае недостаточности стажа предусмотрена льгота. Нужно отработать 7,5 лет. За каждый из отработанных лет сверх нормы пенсионный возраст сокращается на 4 месяца. Это радостная новость для тех, кто хочет уйти на пенсию раньше, чтобы насладиться заслуженным отдыхом, сообщает ngnovoros.ru.