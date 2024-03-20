Указ подписан. Пенсионеров, которым от 60 до 80 лет, ждет изменение уже с 20 марта

Пенсионерам сообщили о запуске новой программы, охватывающей возрастную категорию от 60 до 80 лет. Новые центры социального взаимодействия для старшего поколения начали открываться в помещениях бывшего Пенсионного фонда, теперь преобразованного в Социальный фонд. Эти центры станут местами для культурного и полезного времяпрепровождения.

Пожилые люди смогут читать книги, пользоваться компьютерами, смотреть кино, слушать лекции и проходить обучающие курсы - все это предоставляется бесплатно.

Недавно первый центр открылся в Кургане, в Дагестане это уже шестой по счету.

С 20 марта текущего года ожидается расширение географии проекта с новыми центрами в других регионах. Все мероприятия будут ориентированы на пожилых граждан (в возрасте от 60 лет), хотя верхняя граница не установлена, но чаще упоминается возраст до 80 лет, сообщает ngnovoros.ru.