Две пенсии вместо одной получат пожилые граждане России уже в апреле 2024 года

В этом году из-за майских праздников многие пенсионеры в РФ получат свои выплаты за май досрочно, то есть уже в апреле. Таким образом, в первой половине текущего месяца пенсионеры получат пенсии за апрель, а в конце этого месяца - за май. Кроме того, сообщается, что в апреле к пенсиям добавится единовременная выплата к празднованию Дню Победы.

На федеральном уровне она составит 10 тысяч рублей, но с добавлением дополнительных сумм из местных бюджетов в некоторых из российских регионов. Эти деньги, кстати, станут приятным сюрпризом для многих пенсионеров в середине весны, пишет портал ngnovoros.ru.