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С 20 марта 2024 за горячее снабжение можно будет не платить. Новый сюрприз ждет пенсионеров

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С 20 марта 2024 за горячее снабжение можно будет не платить. Новый сюрприз ждет пенсионеров
В России
Фото: freepik.com

Пожилые люди в РФ получили отличную новость: с 20 марта им предоставляется льгота по оплате некоторых коммунальных услуг, включая отопление и горячую воду. Для использования этой льготы необходимо, чтобы условия проживания не соответствовали установленным стандартам. 

Могут сократить расходы на отопление

Если в квартире холодно или горячая вода не отвечает нормам, пенсионеры имеют право подать заявление на освобождение от платежей за данные услуги. Установка счетчиков тепловой энергии также может помочь сократить расходы на отопление. В случае некачественного предоставления услуг пожилые люди могут требовать перерасчета платежей. 

Теперь им также доступна возможность получить компенсацию за моральный ущерб. Упрощенные условия для освобождения от оплаты коммунальных услуг позволяют пенсионерам использовать фото и видеоматериалы в качестве доказательства некачественного обслуживания. Эта новая инициатива призвана обеспечить пенсионерам более комфортные условия проживания и снизить их финансовую нагрузку, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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