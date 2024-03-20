И работающим, и неработающим. Пенсионерам объявили о разовой выплате 4999 рублей с 20 марта

Уже в ближайшее время пенсионеры получат одноразовую денежную выплату в размере 5 тысяч рублей. Это возможно только по заявлению, пояснил эксперт в этой области Сергей Власов.

Пенсионеры, состоявшие в браке длительное время, получат дополнительные средства. Это решение уже введено в нескольких регионах и направлено в парламент для распространения по всей стране. Выплаты доступны в разных регионах, где брак был официально зарегистрирован и длился не менее 50 лет.

Обычно также требуется проживание в регионе не менее 15-20 лет. Заявление необходимо подать в течение полугода с даты юбилея. Например, в Свердловской области планируют выплатить по 5 тысяч рублей каждому супругу, отметившему 50-летний юбилей свадьбы, а в Подмосковье - сразу на обоих. В Калужской области, к примеру, размер выплаты составит 4500 руб., уточняет ngnovoros.ru.