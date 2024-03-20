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СФР дал пояснение: за какой стаж можно будет получить доплаты до 12 тысяч рублей

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СФР дал пояснение: за какой стаж можно будет получить доплаты до 12 тысяч рублей
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий / Informing.ru

Определенные категории пенсионеров в России могут быть удостоены повышенной надбавки к страховой пенсии по старости, как отмечают в Социальном фонде России.

Эта дополнительная выплата доступна следующим категориям пенсионеров:

  • Пенсионеры, обеспечивающие уход за нетрудоспособными членами своей семьи.
  • Пенсионеры, имеющие трудовой стаж в районах Крайнего Севера.

Условия для получения надбавок в районах Крайнего Севера просты: необходимо иметь трудовой стаж в таких условиях не менее 15 лет. Общий трудовой стаж при этом должен составлять не менее 25 лет (для мужчин), не менее 20 лет (для женщин).

Пенсионеры, соответствующие этим требованиям, имеют право на дополнительную выплату в размере 12 202 рубля. Эта надбавка будет начисляться сверх основной фиксированной выплаты, которая в текущем году составляет 8 104 рубля. Для получения данной надбавки необходимо обратиться в местный офис Социального фонда с заявлением и необходимыми документами, подтверждающими трудовой стаж, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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