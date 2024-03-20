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«С сегодняшнего дня». Вводится новый запрет по отпускам для всех россиян

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«С сегодняшнего дня». Вводится новый запрет по отпускам для всех россиян
В России
Фото: @wavebreakmedia_micro / freepik.com

Вскоре начнет действовать запрет на отказ в предоставлении отпуска работникам. Это заставит работодателей пересмотреть свои практики. 

По словам юриста Ирины Сиваковой, изменения касаются предоставления отпуска за счет работника для конкретных целей. Многие граждане РФ иногда нуждаются во внеплановом отдыхе, однако часто сталкиваются с увольнениями и отказами.

Был уволен за прогул

Недавно сотрудник попросил отпуск без оплаты, чтобы пройти курсы в другом городе. Договорившись с руководством, выехал на несколько дней раньше начала отпуска для того, чтобы найти жилье. Однако по возвращении был уволен за прогул. 

Суд поддержал его, признавая поиск жилья уважительной причиной для отъезда. Следовательно, работодатели больше не смогут отказывать сотрудникам в таком отпуске и увольнять их после. Это правило будет распространяться на всю страну, уточняет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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