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Категории запаса в военном билете: что означают, где посмотреть и расшифровка — кого призовут в случае мобилизации

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Категории запаса в военном билете: что означают, где посмотреть и расшифровка — кого призовут в случае мобилизации
В России
Фото: @KamranAydinov / freepik.com

В 2024 году весенний призыв в армию запланирован на период с 1 апреля по 15 июля. В связи с этим внесены изменения в законодательство, касающееся срочной службы. Например, расширен призывной возраст граждан до 30 лет, вместо предыдущих 27. 

Категории запаса военнообязанных указываются в военном билете, где различаются по типу обслуживания и состоянию здоровья. Основные категории включают тех, кто прошел службу, офицеров запаса, лиц, зачисленных в запас из-за состояния здоровья или по достижении предельного возраста, а также женщин с определенными специальностями. Помимо этого, существуют разряды запаса, определяемые в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». 

Категория запаса военнообязанных указывается в пункте 23 раздела V военного билета

Эти категории и разряды необходимы для организации мобилизации и вовлечения военнообязанных в деятельность вооруженных сил. Категория запаса военнообязанных указывается в пункте 23 раздела V военного билета. Женщины также могут быть зачислены в запас при наличии военно-учетной специальности, перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ № 719. Специальности включают связь, вычислительную технику, медицину и другие. 

Переход из одной категории запаса в другую не регламентирован законом, однако гражданин может изменить категорию годности через повторное медицинское освидетельствование. Для этого необходимо обратиться в военкомат и пройти процедуру медицинского осмотра. В настоящее время существует практика оспаривания незаконных отказов в суде, и часто суды поддерживают интересы граждан. 

Подготовка к переосвидетельствованию включает сбор медицинской документации и обязательные диагностические исследования, такие как флюорография, анализы крови и мочи, электрокардиография. Для подачи заявления в военкомат необходимо указать личные данные, данные о болезни и приложить копии медицинских документов. Заявление можно подать лично или по почте. 

После подачи заявления гражданин должен быть вызван на медицинское освидетельствование, где будет проведено комплексное обследование врачами различных специальностей. По результатам освидетельствования будет вынесено заключение о категории годности, сообщет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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