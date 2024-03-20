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С 1 апреля 2024 водятся новые правила сдачи экзаменов на водительские права

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С 1 апреля 2024 водятся новые правила сдачи экзаменов на водительские права
В России
Фото: @aleksandarlittlewolf / freepik.com

С 1 апреля 2024 года в Российской Федерации вступят в силу изменения, затрагивающие сдачу экзаменов для получения водительских прав. Автошколы столкнутся с усиленными требованиями со стороны Госавтоинспекции России к материальной составляющей. Если транспортные средства не соответствуют необходимому техническому минимуму, автошколы либо не смогут получить лицензии, либо не смогут их продлить. Кроме того, всех учеников не допустят к экзамену.

Количество допустимых ошибок увеличится с 5 до 7

Касательно количества допустимых ошибок во время экзамена, до этой даты выпускникам разрешалось совершить несколько ошибок, чтобы итоговое количество штрафных баллов не превышало 5. Однако с 1 апреля 2024 года это количество увеличивается до 7. Сам процесс экзамена останется неизменным, однако увеличится срок ожидания для пересдачи практического экзамена. Если выпускнику не удастся сдать экзамен трижды подряд, то следующую попытку он сможет предпринять только через полгода, но не позже, чем через девять месяцев после последней попытки.

Изменится порядок действия водительских удостоверений

Кроме того, с 1 апреля 2024 года изменится порядок действия водительских удостоверений, полученных на территории иностранных государств. Они и международные права перестанут действовать у тех, кто за это время приобрел гражданство России или вид на жительство. Также потребуется пересдача теоретического экзамена для тех, у кого истек год с даты первого въезда в страну, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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