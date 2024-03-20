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Пенсии взлетят: Голикова назвала новый размер выплат для пожилых граждан РФ

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Пенсии взлетят: Голикова назвала новый размер выплат для пожилых граждан РФ
В России
Фото: @wirestock / freepik.com

В марте 2024 года планируется увеличить средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан России до 18 521 рубля. Этот шаг стал объектом обсуждений сразу после публикации проекта бюджета, включающего соответствующие параметры для увеличения выплаты.

Возрастные ограничения начнут действовать с 2028 года

Для получения страховой пенсии по старости требуется выполнение трех обязательных условий. Во-первых, женщины должны достичь пенсионного возраста в 60 лет, а мужчины – в 65 лет. Однако эти возрастные ограничения начнут действовать только с 2028 года, а в настоящее время находится в силе переходный период. Во-вторых, для выхода на пенсию в 2024 году необходим минимальный трудовой стаж не менее 14 лет, который в следующем году увеличится до 15 лет.

Наконец-то, третье условие – индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), который в текущем году составляет 25,8 баллов. Однако согласно планам, в 2024 году ИПК увеличится до 28,2 баллов, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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