Пенсионерам в РФ увеличат пенсии 1 апреля 2024 года, рассказываем на сколько

Социальную пенсию получают граждане, не набравшие достаточное количество пенсионных баллов для страховой пенсии. Выход на социальную пенсию предусматривает более поздний возраст: 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин. Также этот тип пенсии может быть предоставлен по инвалидности или в случае потери кормильца, как пояснила юрист и арбитражный управляющий Анна Хрусталева в интервью газете «Российская газета».

Для какой категории население увеличится средний размер пенсии?

Средний размер социальной пенсии увеличится с 1 апреля 2024 года на 938 руб., достигнув отметки в 13 455 руб. Дети-инвалиды получат на 1392 руб. больше - 19 948 руб. Инвалиды с детства I группы будут получать 20 110 руб., инвалиды-военнослужащие - 18 236 рублей. Пенсии по потере кормильца детей военнослужащих по призыву возрастут до 15 999 руб.

Повышение социальных пенсий направлено на улучшение жизненного уровня социально уязвимых граждан России. Если возникают сомнения относительно справедливости назначения социальной пенсии или права на страховую пенсию, можно обратиться за помощью в Социальный фонд России или обратиться к юристу, информирует ngnovoros.ru.