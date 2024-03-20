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Самая большая индексация за последние годы. Пенсии снова будут повышать еще на минимум 10%

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Самая большая индексация за последние годы. Пенсии снова будут повышать еще на минимум 10%
В России
Фото: @alexkich / freepik.com

Пенсионеры в РФ получили важное сообщение о предстоящем значительном увеличении пенсионных выплат, которое станет одним из самых заметных за последние годы. Эту информацию предоставил эксперт в области пенсионных вопросов, Сергей Власов. По его словам, в ближайшей перспективе планируется увеличить социальные пенсии. Если индексация страховых пенсий была завершена с увеличением пенсий для неработающих пенсионеров на 7,5% в январе, то пришло время для иных категорий пенсионеров. 

В апреле было запланировано провести индексацию всех видов социальных пенсий, включая пенсию по старости, выплату по случаю потери кормильца, пенсию для инвалидов. Планируется при этом сохранить темп индексации на уровне январских показателей, хотя и ожидается существенное увеличение в последующие несколько лет. 

По прогнозам экспертов, в следующем году планируется увеличение еще на 9,5%, а в последующем году - на 10,3%. Это связано с ростом прожиточного минимума, который и определяет размер социальной пенсии. Власов резюмировал, что предстоящее увеличение пенсий будет одним из самых крупных за последние десятилетия. 

В предыдущие годы социальные пенсии увеличивались незначительно, индексация в 2017 году составила всего 1,5%. Поэтому новое увеличение станет одним из самых существенных за долгое время. Средний размер пенсионных выплат достигнет 15 тысяч рублей, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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