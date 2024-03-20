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Пенсионеры, держитесь! В РФ грядет рекордное повышение пенсии с 1 апреля 2024

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Пенсионеры, держитесь! В РФ грядет рекордное повышение пенсии с 1 апреля 2024
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий / Informing.ru

По последнему указу президента России Владимира Путина, начиная с 1 апреля текущего года, социальные пенсии в стране увеличатся. Это решение принято в рамках традиции главы государства радовать жителей приятными сюрпризами. 

Согласно информации Социального советника, в 2024 году пенсионеры получат дополнительные выплаты за счет индексации, учитывающей прогноз роста цен на товары и услуги. Общие расходы на увеличение социальных пенсий составят 37,5 миллиардов рублей и затронут более 4,1 миллионов граждан. 

Президент Путин утвердил закон о повышении страховых выплат пенсионерам на 7,5% в 2023 году. Эти изменения затронули более 31 миллиона неработающих пенсионеров. Планируется проиндексировать социальные пенсии на 7,5% с апреля 2024 года. 

Эта мера направлена на улучшение жизни наиболее уязвимых слоев населения, обеспечивая им достойный уровень жизни, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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