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И работающим, и неработающим пенсионерам объявлено о разовой выплате

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И работающим, и неработающим пенсионерам объявлено о разовой выплате
В России
Фото: freepik.com

Пенсионерам сообщили о разовой выплате в размере 10 000 рублей, которую начнут выдавать уже в ближайшие дни. Деньги будут доступны для людей старшего возраста, независимо от их дохода, и уже объявлено о выплатах во многих регионах. Эта выплата предназначена для тех, кто прожил долгие годы в браке. 

В разных регионах России условия получения различаются, но обычно необходимо прожить вместе 50 лет и более. Размер выплаты обычно составляет 10 000 рублей, как, например, в Белгородской области. Нужно, чтобы брак был официально оформлен и не прерывался. 

Пенсионерам нужно будет подать заявление для получения выплаты через социальную защиту или МФЦ. Деньги будут начисляться тем, чьи заявки были одобрены в конце февраля, с 21 марта, остальные получат их позже, уточняет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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