С 22 марта начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет сюрприз

В ближайшее время автоинспекторы в РФ начнут проводить новые проверки водителей на дорогах страны, начиная с 22 марта. Особое внимание будет уделяться как стилю вождения, так и внешнему виду водителей. Сотрудники дорожно-патрульной службы активно будут отслеживать нарушения, проводя рейды для выявления основных нарушителей, чье поведение часто становится причиной серьезных аварий.

Весна в большинстве регионов страны уже наступила, но погода остается переменчивой, что заставляет многих водителей выбирать легкую одежду. Однако отсутствие верхней одежды за рулем может привлечь внимание инспекторов и вызвать подозрения, включая возможное употребление алкоголя перед поездкой.

Портал ngnovoros.ru напоминает, что водителям, у которых будет обнаружено наличие алкоголя в крови, грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Отказ от прохождения проверки на алкоголь также будет влечь за собой те же санкции.