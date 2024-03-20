С 25 марта лишение прав на 3 года. Как избежать подобной участи

Охотникам в России напомнили о важных событиях, связанных с 25 марта. Эта дата обозначает начало охотничьего сезона, на который необходимо быть готовым. С началом сезона, представители охотнадзора, региональных министерств природы и экологии, а также Росгвардии начнут более строгий контроль за соблюдением правил охоты.

Охотничьи угодья будут постоянно контролироваться, поэтому важно иметь все необходимые документы и соблюдать правила перевозки оружия. Необходимо иметь документ, разрешающий охоту, выданный на имя охотника.

Нарушение правил охоты, как уточняется, может повлечь за собой серьезные последствия, включая аннулирование права на охоту на срок до трех лет и лишение прав на оружие.

Поэтому до 25 марта 2024 важно убедиться в наличии всех необходимых документов, а также соблюдении правил, пишет ngnovoros.ru.