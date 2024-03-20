Минимум 2 999 рублей с каждого: Сбербанк предупредил всех тех, у кого есть деньги на банковской карте

Сбербанк представил новую услугу для российских граждан - накопительный счет, доступный тем, кто имеет средства на банковской карте. Этот счет подобен вкладу, но обладает большей гибкостью: клиенты могут вносить и снимать средства по мере необходимости, не рискуя утратить доход. Банк оставляет за собой право на изменение процентной ставки.

Эксперты подчеркивают, что такой счет помогает защитить средства от инфляции.

Для открытия счета необходимо внести минимум три тысячи рублей

Для открытия счета необходимо внести минимум три тысячи рублей, а проценты начисляются на минимальный остаток и выплачиваются в конце периода.

Новым владельцам счета доступна повышенная процентная ставка доходности в размере 6,8% на протяжении трех месяцев. Например, при размещении 300 тысяч рублей за год можно заработать 15 879 рублей, пишет ngnovoros.ru.